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AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT для платформы AM4
Дебют AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT состоится 31 июля

 Для тех, кто это пропустил, то анонсы AMD Zen 5 были не единственными в сегменте процессоров скорее, компания также представила две новые модели AM4, чтобы способствовать сохранению актуальности платформы AM 4. Совершенно новые процессоры AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5700XT для сокета AM4 и на базе архитектуры Zen 3 дебютируют в конце этого месяца.

 Эти модели предлагают большее количество ядер и тактовую частоту, чем их предшественники, и обладают впечатляющими возможностями. Ожидается, что эти процессоры будут выпущены 31 июля, что совпадает с датой выпуска процессоров серии Ryzen 9000 для настольных ПК.

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 Розничные продавцы, такие как B&H Photo Video, уже начали выставлять на продажу новые процессоры AM4, а предварительные заказы начнут принимать 31 июля. Что касается технических характеристик, то AMD Ryzen 9 5900XT оснащен 16 ядрами и 32 потоками на основе архитектуры Zen 3. В дополнение к большему числу ядер пользователь получает увеличенный кэш объемом 72 МБ и тактовую частоту до 4,8 ГГц при TDP 105 Вт. Что касается Ryzen 7 5800XT, то он имеет 8 ядер, 16 потоков, 36 МБ кэш-памяти и тактовую частоту до 4,8 ГГц. Этот чип также предлагает TDP 105 Вт.

 В качестве бонуса покупатели также получат культовые кулеры Wraith Prism с новыми процессорами. С этими чипами AMD, безусловно, желает еще немного придержать платформу AM4, что устраивает обладателей ПК, у которых есть старая материнская плата AM4 и желающих опробовать что-то новое и более мощное, а также учитывая большую потребительскую базу на старом сокете, это достойный шаг со стороны компании.

 С точки зрения производительности процессоры AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT прекрасно будут конкурировать с процессорами Intel 13-го поколения, такими как Core i7-13700K и Core i5-13600KF, согласно официальным тестам AMD, поэтому они являются достойным вариантом для массового сегмента.

 На данный момент подробности о ценах на новые модели еще не раскрыты, но магазин PC Canada указывает, что эти чипы стоят 366,99 канадских долларов (266,47 долларов США) и 514,99 канадских долларов (374,92 долларов США) соответственно. Напомню, что платформа AMD AM4 существует уже целых 7 лет, и компания уже взяла на себя обязательство поддерживать свою платформу AM5 как минимум до 2027 года.

#amd #процессоры #процессоры amd #am5 #ryzen 9 5900xt #ryzen 7 5800xt
Источник: wccftech.com
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бетка дрова, на выхода и прога со свежей видюхой чет криво показывает...ой никогда не было
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Легенда
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Nvidia&Intel Hater
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Херово ,да это слов нет.а приглядеться -куча таких проебов в плане физики.выглядят отвратно в большинстве случаев лучи
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
lighteon
23:53
Они не исчезают в эре до появления унифицированных шейдеров. RTX отражения от туда пришли (: Все новое - хорошо забытое старое)
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
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