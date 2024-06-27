Новая версия практически ничем не отличается от оригинальной модели ASUS.

Компания ASUS представила видеокарту Radeon RX 6500 XT DUAL OC V2. Это вторая модель RX 6500 XT компании под брендом DUAL. Оригинал имеет аналогичный внешний вид и идентичные размеры 201 мм х 128 мм х 40 мм. ASUS отказалась от адресуемой RGB-подсветки, которая была в оригинале. Хотя новая карта имеет алюминиевый радиатор, ее дизайн немного отличается от оригинальной. В ней по-прежнему используется одна тепловая трубка толщиной 6 мм, которая напрямую контактирует с графическим процессором.

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Заводской разгон при сравнении между двумя картами не изменился и составляет 2820 МГц в режиме ускорения и 2670 МГц в игровом режиме по сравнению с эталонными значениями AMD в 2610 МГц в режиме ускорения и 2310 МГц в игровом режиме. Скорость памяти не отличается от эталонной спецификации и составляет 18 Гбит/с. Основанная на 6-нм процессоре Navi 24, видеокарта RX 6500 XT имеет 1024 потоковых процессора. Эта карта оснащается 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битный интерфейс памяти и имеет 6-контактный разъем питания PCIe. Выходы дисплея включают по одному DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1.