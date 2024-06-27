Компания ASUS представила видеокарту Radeon RX 6500 XT DUAL OC V2. Это вторая модель RX 6500 XT компании под брендом DUAL. Оригинал имеет аналогичный внешний вид и идентичные размеры 201 мм х 128 мм х 40 мм. ASUS отказалась от адресуемой RGB-подсветки, которая была в оригинале. Хотя новая карта имеет алюминиевый радиатор, ее дизайн немного отличается от оригинальной. В ней по-прежнему используется одна тепловая трубка толщиной 6 мм, которая напрямую контактирует с графическим процессором.
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Заводской разгон при сравнении между двумя картами не изменился и составляет 2820 МГц в режиме ускорения и 2670 МГц в игровом режиме по сравнению с эталонными значениями AMD в 2610 МГц в режиме ускорения и 2310 МГц в игровом режиме. Скорость памяти не отличается от эталонной спецификации и составляет 18 Гбит/с. Основанная на 6-нм процессоре Navi 24, видеокарта RX 6500 XT имеет 1024 потоковых процессора. Эта карта оснащается 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битный интерфейс памяти и имеет 6-контактный разъем питания PCIe. Выходы дисплея включают по одному DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1.