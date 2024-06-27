В очередной утечке о грядущих смартфонах говорится об использовании компанией Samsung чипов MediaTek

В профильных средствах массовой информации было много споров о том, какие чипсеты Samsung будет использовать в предстоящей серии Galaxy S25. Некоторые слухи предполагают, что в линейке будет использоваться исключительно чип Exynos 2500. Другие утверждают, что низкая производительность Exynos может заставить Samsung снова использовать и Exynos, и Snapdragon, несмотря на то, что Snapdragon 8 Gen 4 потенциально будет более дорогим.

Новый, неожиданный слух добавляет еще один вариант, предполагая, что в этом может участвовать третий бренд чипов. По данным источников, на которые ссылается корейское новостное издание The Financial News, Samsung может впервые принять трехчиповую стратегию для Galaxy S25. В этом сообщении утверждается, что Samsung рассматривает не только Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500, но и чип MediaTek Dimensity для Galaxy S25.

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Стоит отметить, что использование чипа MediaTek может помочь Samsung сбалансировать мощность и предотвратить рост цен на ее смартфоны. Эксперты полагают, что Snapdragon 8 Gen 4 может быть на 25-30% дороже, чем нынешний чип Snapdragon 8 Gen 3.

В слухах не уточняется, какие регионы какие чипы получат. Если информация подтвердится, то Galaxy S25 на базе MediaTek может быть ограничен несколькими избранными регионами, такими как Китай, в то время как остальной мир будет придерживаться чипов Exynos и Snapdragon.

На данный момент необходимо отнестись к этому слуху с недоверием. Пока нет конкретных доказательств, подтверждающих это утверждение, а до официального анонса Galaxy S25 осталось еще несколько месяцев. Всё будет зависеть от множества факторов, диктуемых рынком. К началу 2025 года многое может измениться.