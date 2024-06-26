В ожидании выхода видеокарт на архитектуре RDNA 4, китайская компания решила расширить свой ассортимент еще двумя моделями на архитектуре RDNA 2.

В Китае появились совершенно новые модели Radeon RX 6750 GRE от Vastarmor. Эта компания существует не так давно, но ее ассортимент впечатляет. Речь идет о 14 картах серии RX 6000 и 13 моделях в линейке RX 7000.

реклама

Сегодня компания выпустила новую белую версию RX 6750 GRE 10GB Alloy. Это дополнение линейки означает, что теперь для покупки доступны еще две карты, включая недавно представленную Alloy Black. Интересно, что в ассортименте компании уже есть дизайн, который выглядит очень знакомым. Alloy Pro выглядит идентично новой серии, не относящейся к Pro с таким же крутым дизайном и идентичными характеристиками. Таким образом не совсем понятно, в чем на самом деле преимущество выбора модели Pro.

Что касается технических характеристик, то видеокарта на базе графического процессора Navi 22 XL получила 2304 ядер и 10 ГБ памяти GDDR6, подключенной по 160-битному интерфейсу. Это является снижением характеристик по сравнению с моделью RX 6750 GRE 12 ГБ, которая имеет не только больше памяти, но и 2560 ядер.

Карты компании Vastarmor разогнаны на заводе до 2495 МГц (+50 МГц) и имеют нестандартную конструкцию системы охлаждения с двумя вентиляторами, требующую на материнской плате 2,5 слота свободного пространства. Компания уже выставила обе модели на продажу в Китае. Белая модель стоит 2049 юаней (около 282 долларов США), а черная версия предлагается за 1999 юаней (около 275 долларов США). Это означает, что модель белого цвета стоит столько же, сколько Alloy Pro, но, как упоминалось ранее, фактическая разница между этими моделями не является очевидной.