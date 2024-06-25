Новинка получит 1,5K дисплей и основную камеру на 50 МП

Известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo сообщил некоторые основные характеристики дисплея и системы камер смартфона Redmi Note 14 Pro.

По словам источника, смартфон среднего класса будет использовать немного изогнутую панель с разрешением 1,5K и вырезом для фронтальной камеры в центре верхней части.

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Инсайдер также добавил, что смартфон будет иметь основной датчик разрешением 50 МП, но не получит перископического телеобъектива. В отличие от предшественника, грядущая новинка может иметь эллиптический островок для камеры в центре задней панели. К сожалению, это вся информация о телефоне, которой смог поделиться Digital Chat Station.

Напомню, что текущая модель Redmi Note 13 Pro оснащена плоским AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2712×1220 пикселей, а также тонкими рамками. В смартфоне присутствует центральная селфи-камера на 16 МП и задний модуль с датчиками на 200 МП, 8 МП и 2 МП. Основная камера может похвастаться поддержкой оптической стабилизации (OIS), многонаправленным PDAF, диафрагмой f/1,7 и размером сенсора 1/1,4 дюйма. Телефон работает на базе однокристальной системы Snapdragon 7s Gen 2, а также оснащается 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

В свою очередь Redmi Note 13 Pro + является первым мобильным телефоном Redmi с изогнутым экраном, который поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Этот телефон оснащен той же системой камер, что и модель Pro, и имеет такое же разрешение дисплея.

Сообщается, что серия Redmi Note 14 будет выпущена в сентябре и уже появилась в базе данных IMEI. Шесть из девяти номеров моделей имею число «2409», что предполагает выпуск в сентябре, а остальные три содержат число «2411», что, возможно, указывает на выпуск в ноябре. Это может также означать, что серия дебютирует в Китае в сентябре, а на других рынках будет представлена в ноябре.