Новый Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess будет представлен в Китае уже 27 июня

Компания Xiaomi официально сообщила о грядущем выходе ограниченной серии смартфона Civi 4 Pro, разработанного совместно с брендом Disney. Новая версия смартфона получила название Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition, и поступит в продажу в Китае 27 июня.

Каких-либо подробностей о дизайне телефоне пока мало, но компания поделилась на Weibo изображениями, намекающим на эстетической сторону смартфона. На рекламном постере изображен темный профиль Белоснежки в зеркале, который также сопровождается словами «Суперфотогеничный кастомный телефон».

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Необходимо отметить, что это не первый раз, когда Xiaomi сотрудничает с Диснеем или другими популярными персонажами. В серии Xiaomi Civi ранее уже были «Hello Kitty», «Земляничный мишка» и даже выпуск с Микки Маусом, посвященный 100-летию Диснея.

Все эти ограниченные выпуски Xiaomi имели специальную упаковку, эксклюзивные темы оформления и уникальную анимацию во время процесса зарядки. Ожидается, что издание Disney Princess последует этому примеру.

Хотя элементы дизайна остаются загадкой, основные характеристики этого устройства не будут отличаться от оригинального Civi 4 Pro. Это означает, что покупатели получат большой изогнутый 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и технологией плавного затемнения. За работу смартфона отвечает новый суббфлагманский чипсет Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0.

Система камер должна также стать изюминкой Civi 4 Pro. Это первый телефон Xiaomi не из флагманской серии устройств, оснащенный системой обработки изображений от Leica. Civi 4 Pro имеет модуль с тремя камерами, включающими основной датчик на 50 МП, портретный объектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив разрешением 12 МП. Все они разработаны совместно с компанией Leica. На фронтальной стороне смартфона расположены две камеры: основная на 32 МП и еще одна сверхширокоугольная на 32 МП. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт.