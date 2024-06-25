MSI представляет GeForce RTX 4070 Ti SUPER с флагманским графическим процессором AD102

NVIDIA может выпустить новый вариант своей видеокарты RTX 4070 Ti SUPER. Как сообщается, MSI опубликовала техническое описание, в котором перечислены видеокарты MSI RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X Black OC с характеристиками, практически идентичными существующей модели Ventus 3X. Единственное существенное отличие — это одна фотография, которая подтверждает, что модель не основана на графическом процессоре AD103.

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RTX 4070 Ti SUPER вышла в январе и использует графический процессор AD103-275 с 8448 ядрами CUDA. Эта конфигурация раньше не использовалась, а её предшественник имел совершенно другой графический процессор AD104-400. Оказывается, графические процессоры класса XX70 вскоре будут основываться на третьем графическом процессоре под названием AD102, являющимся флагманским процессором NVIDIA для серии Ada Lovelace.

Как сообщил пользователь @wnxod, MSI готовится выпустить новую карту с графическим процессором AD102-225. Этот графический процессор ранее не упоминался и, похоже, является заменой AD103-275 с теми же характеристиками, по крайней мере, на бумаге.

Согласно спецификациям MSI, этот графический процессор также будет иметь 8448 ядер CUDA и будет обеспечивать ту же тактовую частоту, что и RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X с графическим процессором AD103.

Что касается различий, то модель на базе AD102 немного крупнее (322x136x62 мм против 308x120x52 мм) и весит больше (1464 г против 1107 г). Самым значительным изменением является увеличение потребляемой мощности с 285 Вт до 295 Вт, что необычно для данной модели. Таким образом можно легко определить, какой графический процессор используется, взглянув на заднюю панель, и расположение конденсаторов ясно подтверждает, что это модель AD102.

Стоит отметить, что карты GeForce RTX 40 с нестандартными графическими процессорами часто продаются исключительно в определенных регионах и обычно недоступны в западных странах. @wnxod, обнаруживший таблицу данных, также поделился снимком экрана GPU-Z другой модели от Inno3D. Похоже, NVIDIA действительно выпустила новый вариант RTX 4070 Ti SUPER.

Пока что ни одна из этих карт не поступила в продажу, поэтому неясно, будут ли еще какие-то изменения. Версия RTX 4070 Ti SUPER с GPU AD102 пополнит ряды карт RTX 4090 и RTX 4090D, которые являются единственными игровыми моделями NVIDIA, в настоящее время использующими этот графический процессор.