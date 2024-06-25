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goldas
Unihertz анонсировала самый маленький в мире 5G смартфон
Технические характеристики и дата выхода новинки под названием Jelly Max пока остаются неизвестными.

 Unihertz уже предлагает самый маленький в мире смартфон на базе ОС Android 13, который продается под названием Jelly Star стоимостью 220 долларов на Amazon. Однако, судя по всему, у компании есть планы выпустить еще один «первое в мире» устройство. На этот раз Unihertz нацелилась на выпуск самого маленького смартфона с поддержкой 5G, как показано на изображении ниже.

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 С одной стороны, компания опубликовала тизер на сайте, на котором можно увидеть переднюю часть устройства. Судя по изображению, кажется, что Unihertz использовала более тонкие рамки дисплея, хотя всегда рекомендуется дождаться появления розничных устройств, прежде чем выносить суждение по этому поводу. С другой стороны, также подтвердилось, что устройство называется Jelly Max.

 К сожалению, Unihertz пока решила не делиться многими техническими подробностями. Тем не менее можно сделать вывод, что Jelly Max имеет встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, что предполагает использование панели AMOLED. Кроме того, фронтальная камера устройства расположена в отверстии в верхнем левом углу дисплея. В настоящее время ожидается, что Unihertz выпустит Jelly Max на Indiegogo, но когда это произойдет, еще неизвестно.

#смартфоны #смартфоны 5g #unihertz #unihertz jelly star #unihertz jelly max
Источник: notebookcheck.net
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