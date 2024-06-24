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Процессоры Intel Lunar Lake для ноутбуков выйдут в сентябре 2024 года
Intel опровергла в сообщении китайскому сайту Benchlife информацию о задержке выхода новой линейки в продажу

 Intel подтвердила, что ее процессоры Lunar Lake начнут поставляться в сентябре 2024 года, опровергая недавние слухи о задержке их выхода на рынок. Ожидается, что новые процессоры станут основой компьютеров следующего поколения с искусственным интеллектом и будут напрямую конкурировать с чипами Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus, а также процессорами AMD Ryzen AI 300.

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 Подтверждение Intel пришло всего через несколько дней после того, как тайваньское издание Digitimes сообщило о задержке даты поставки линейки Lunar Lake. В заявлении, опровергающем это утверждение, Intel сообщила китайскому технологическому сайту Benchlife, что ее будущие процессоры с искусственным интеллектом не задерживаются и что их поставки начнутся в третьем квартале, ориентируясь на праздничный сезон.

 Ожидается, что ноутбуки на базе Lunar Lake будут представлены 17-24 сентября и, как сообщается, поступят в продажу 25-го числа. Intel проведет мероприятие «Innovation» 24 сентября, поэтому еще неизвестно, продемонстрирует ли компания свои новые процессоры в этот день.

 Ожидается, что Intel также выпустит первую партию процессоров Arrow Lake-S для настольных ПК в октябре, а затем выпустит больше моделей в начале следующего года. По слухам, первоначальный запуск будет включать в себя разблокированные чипы серии K, а модели с заблокированным разгоном, вероятно, появятся в следующем году. Arrow Lake потребуются новые материнские платы с чипсетами серии Intel 800, которые, как ожидается, поступят в продажу в октябре этого года вместе с новыми процессорами. Новые процессоры Intel для настольных ПК будут конкурировать с платформой Ryzen 9000 Granite Ridge на базе архитектуры AMD Zen 5, запуск которой ожидается уже в июле.

 В то время как линейка Arrow Lake ориентирована на настольные компьютеры и любителей самостоятельно собирать компьютеры, процессоры Lunar Lake линейки Core Ultra 200V предназначены для тонких и легких ноутбуков, которые будут конкурировать с недавно анонсированными компьютерами Copilot+ AI на базе процессоров Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Ожидается, что AMD также составит конкуренцию со своими APU Ryzen AI 300 Strix Point, которые должны появиться на розничных полках в следующем месяце.

 Microsoft подтвердила, что ноутбуки на базе процессоров Lunar Lake и Strix Point не получат Copilot+ при запуске, но обретут ее после обновления. Это резко контрастирует с новыми устройствами на базе Snapdragon, которые сразу были выпущены со встроенным Copilot+. Устройства на базе будущих чипов Intel и AMD будут соответствовать стандарту Microsoft Copilot+, который требует, чтобы ноутбуки имели NPU мощностью не менее 40 TOPS.

#intel #microsoft #процессоры #процессоры intel #lunar lake #core ultra 200 #amd ryzen ai 300 #copilot+ #core ultra 200v
Источник: techspot.com
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