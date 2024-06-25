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goldas
Раскрыты первые характеристики камер Oppo Find X8 и Oppo Find X8 Pro
Смартфоны получат модули с тремя и четырьмя камерами соответственно

 Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторую информацию о конфигурации камер будущих смартфонов серии Oppo Find X8. В утечке подробно описаны системы камер как для стандартного Find X8, так и для более дорогого Find X8 Pro.

 Обычный Find X8 будет оснащен системой с тремя камерами и одним телеобъективом с перископом. Сообщается, что основным датчиком будет 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма. Подробности о двух других камерах остаются неизвестными.

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 Find X8 Pro будет оснащен четырьмя камерами с двумя перископическими телеобъективами. Сообщается, что, как и стандартная модель, Find X8 Pro оснащен основным датчиком на 50 МП и размером датчика 1/1,4 дюйма. Сообщается, что это тот же сенсор Sony LYT-808, что и в модели Find X7.

 В утечке также указывается, что в новом перископе используется датчик Sony IMX882, также известный как LYT600, размер которого составляет 1/1,953 дюйма.

 Кроме того, в предыдущих отчетах говорилось, что стандартный Oppo Find X8 будет работать на процессоре Dimensity 9400 и иметь плоский дисплей с разрешением 1,5K. Ожидается, что емкость аккумулятора составит от 5100 мАч до 5500 мАч. В свою очередь модель Find X8 Pro будет иметь изогнутый 2,7D-дисплей. Ожидается, что Find X8 и Find X8 Pro будут оснащены стеклянной задней панелью и поступят в продажу в октябре этого года.

 Стоит отметить, что Oppo выпустила модель Ultra в линейке Find X7. Естественно, можно ожидать, что на смену ему придет Find X8 Ultra. Эта модель, скорее всего, будет включать в себя флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4, хотя, по слухам, он может появиться только в следующем году.

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Источник: gizmochina.com
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