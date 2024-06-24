Поговаривают, что Xiaomi может выпустить свои процессоры уже в текущем году, а Unisoc в 2026 году

Сообщается, что китайские компании Xiaomi и Unisoc предпринимают шаги в разработке собственных 4-нм мобильных процессоров, что потенциально снижает зависимость от иностранных производителей чипов, таких как Qualcomm и MediaTek. Эта новость появилась на фоне стремления Китая к большей самодостаточности в полупроводниковой промышленности при серьезной государственной поддержке.

По данным Liberty Times и Commercial Times, и Xiaomi, и Unisoc успешно завершили процесс разработки своих отечественных 4-нм чипов. Это означает важную веху, когда проект дорабатывается и отправляется на литейный завод для производства. Однако в отчетах уточняется, что в этих чипах используются ядра иностранной интеллектуальной собственности от ARM и IMG.

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Xiaomi стала одним из лидеров в производстве смартфонов, заняв третье место в мире после Apple и Samsung в первом квартале 2024 года. Амбиции компании выходят за рамки только телефонов. Ходят слухи, что 4-нм чип будет конкурировать с Kirin 9000 от Huawei и может быть потенциально выпущен позднее в этом году.

Чип Kirin основан на 7-нм техпроцессе от SMIC, другого крупного китайского производителя чипов. Прошлое сотрудничество Xiaomi с Qualcomm дает им хорошие шансы на долгосрочный успех в разработке чипов.

С другой стороны, Unisoc, шанхайский разработчик микросхем, не имеющий собственных производственных мощностей, специализирующийся на мобильных технологиях и связи, как сообщается, также вошел в список разработчиков 4-нм чипов. Говорят, что они уже прошли стадию подготовки к производству и могут сравниться по производительности с Qualcomm Snapdragon 888.

Однако аналитики предупреждают, что широкое внедрение собственных 4-нм чипов в китайских смартфонах может произойти не раньше 2026 года. В настоящее время доминирующие позиции на китайском рынке занимают такие гиганты, как MediaTek и Qualcomm.

Это достижение может стать поворотным моментом для полупроводниковой промышленности Китая. Во главе с Huawei, а теперь и с выходом на арену Xiaomi и Unisoc, собственные производители чипов готовы потенциально бросить вызов заслуженным конкурентам. Этот сдвиг может уменьшить зависимость Китая от иностранных технологий, а также способствовать конкуренции во всем мире в полупроводниковом секторе.