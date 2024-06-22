Новые рендеры планшет не выявили серьезных изменений во внешнем виде устройства

Известный источник информации OnLeaks объединился с порталом Android Headlines, чтобы сообщить нам первую информацию о предстоящем Galaxy Tab S10 Ultra от Samsung. Утечки до сих пор предполагают, что Samsung может представить планшет на выставке Galaxy Unpacked в следующем месяце. Более ранняя утечка подтвердила, что новинка будет иметь кодовое название SM-X926B. Его собрат в лице Galaxy Tab S10+, будет первым в своем роде, выпущенным с чипсетом Dimensity 9300+.

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По дизайну Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ничем не отличается от своих предшественников. Samsung сохранила всё лучшее, что делало его уникальным, например колоссальный 14-дюймовый экран. Хотя точные характеристики устройства неизвестны, можно разумно предположить, что он будет использовать ту же или несколько улучшенную версию панели AMOLED с частотой 120 Гц, которую можно найти на планшетах Galaxy высокого класса.

Размеры Galaxy Tab S10 Ultra составляют 326,4 x 208,6 x 5,45 мм, что всего на 0,45 мм толще iPad Pro от Apple на базе чипа M4. Однако толщина увеличивается возле модулей камеры, которые выступают сзади. Внизу имеется вырез для хранения и зарядки S Pen. Кроме того, планшет оснащен четырьмя динамиками от AKG.

Наконец, в Galaxy Tab S10 Ultra все кнопки расположены справа. К сожалению, о его внутренностях нет ни слова. Учитывая статус модели Ultra, Samsung может выпустить его со специальной версией Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Даже если это не так, то Dimensity 9300+ тоже станет отличным вариантом. Большие обновления, скорее всего, можно ожидать от системы One UI 6.1.1. Также есть надежда на небольшие изменения в аккумуляторе, дисплее и камерах.