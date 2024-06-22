Теперь KINGPIN и PNY будут совместно разрабатывать графические карты следующего поколения для экстремального разгона

Легендарный оверклокер Винс Люсидо, известный как KINGPIN, как сообщается, заключил партнерское соглашение с компанией PNY для разработки графических карт следующего поколения для экстремального разгона. KINGPIN, известный своим беспрецедентным опытом в доведении аппаратного обеспечения до предела его возможностей, рассказал о партнерстве во время недавнего интервью с Gamers Nexus на Computex 2024. Этот шаг стал приятной новостью для энтузиастов, которые с нетерпением ждали следующего проекта KINGPIN с тех пор, как уход EVGA с рынка графических карт оставил заметный разрыв в сегменте высокопроизводительных графических процессоров. Ранее оверклокер был ведущим инженером высококлассных разработок EVGA KINGPIN, направленных на максимальное использование графического процессора. Однако, поскольку EVGA решила выйти из бизнеса графических процессоров, KINGPIN искал новую компанию, готовую с ним сотрудничать.

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Хотя он общался со многими компаниями, такими как GALAX и ASUS, KINGPIN утверждает, что работать там будет очень сложно, так как у этих компаний уже есть собственные оверклокеры. Он также вел переговоры с MSI, но компания не была заинтересована в создании графических ускорителей для экстремального разгона. Тем не менее PNY очень заинтересована в том, чтобы встряхнуть рынок высокопроизводительных графических процессоров. KINGPIN утверждает, что на рынке высокопроизводительных графических карт существует огромная дыра, и он надеется заполнить ее сотрудничеством с PNY. Сообщается, что проекты графических карт следующего поколения, реализованные при поддержке KINGPIN, появятся в предстоящей серии NVIDIA GeForce RTX 50.



