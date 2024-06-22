Например, теперь APU Ryzen 5 8600G имеет официальную стоимость 199 долларов

Цены на настольные гибридные процессоры AMD Ryzen 8000G Hawk Point для платформы AM5 за неделю снизились. Процессор Ryzen 7 8700G теперь стал доступен по цене 299 долларов, что на 30 долларов меньше стартовой цены в 329 долларов. Между тем, стоимость модели Ryzen 5 8600G теперь опустилась ниже отметки в 200 долларов и достигла значения 199 долларов. Первоначально данный процессор был выпущен по цене 229 долларов. Оба указанные выше чипа оснащены NPU с производительностью 16 TOPS и являются первыми процессорами для настольных ПК, способными выполнять ускорение рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Оба процессора основаны на 4-нм монолитном кристалле Hawk Point и оснащены ядрами на архитектуре Zen 4. Ryzen 7 8700G является 8-ядерным, 16-поточным процессором со встроенной графикой на архитектуре RDNA 3 с 12 вычислительными блоками (CU), а модель Ryzen 5 8600G имеет 6 ядер, 12 потоков и графику с 8 CU.

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Ситуация становится интереснее с моделью Ryzen 5 8500G, цена которой теперь снизилась до 159 долларов по сравнению с стартовой ценой в 179 долларов. Эта новая цена делает процессор конкурентом Core i3 13-го поколения и младшим поколением Core i5. В отличие от двух других чипов серии Ryzen 8000G, в Ryzen 5 8500G отсутствует NPU и он основан на 4-нм кристалле Phoenix 2, который имеет два ядра Zen 4 и четыре ядра Zen 4c, а также обрабатывает 12 потоков. Оба указанных типа ядер имеют общий кэш L3 объемом 16 МБ. Процессор имеет сильно урезанный встроенный графический процессор RDNA 3, включающий всего 4 CU. Серия настольных APU Ryzen 8000G поддерживает только интерфейс PCIe Gen 4, что может не иметь большого значения для современных дискретных графических процессоров, но ограничивает возможность обновления SSD лишь моделями с шиной Gen 4, а значит пользователям придется довольствоваться твердотельными накопителями с меньшей скоростью работы.