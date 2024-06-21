Всего в линейку входит четыре модели ёмкостью 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Western Digital выпустила новый бюджетный твердотельный накопитель SN5000. Его предшественником является SN580, выпущенный чуть меньше года назад, и с точки зрения цены это лучший вариант. В новом SN5000 используется тот же BiCS 5 TLC NAND, что и в моделях емкостью от 500 ГБ до 2 ТБ серии SN580, но, по данным Anandtech, в 4 ТБ версии используется BiCS 6 QLC NAND. SN5000 по-прежнему представляет собой устройства PCIe 4.0 x4 NVMe, но их общая производительность значительно улучшилась. Если для сравнения использовать модель емкостью 1 ТБ, то скорость последовательного чтения выросла на 1 ГБ/с с 4150 МБ/с до 5150 МБ/с. Скорость последовательной записи возросла на 750 МБ/с с 4150 МБ/с до 4900 МБ/с.

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Количество операций ввода-вывода в секунду при чтении увеличилось с 600 000 до 730 000 IOPS, а количество операций ввода-вывода в секунду при записи немного увеличилось с 750 000 до 770 000. Есть информация, что модель QLC емкостью 4 ТБ обеспечивает еще лучшую производительность, за исключением количества операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении. Модель емкостью 1 ТБ имеет ресурс записи 600 ТБ, а модель емкостью 4 ТБ обеспечивает перезапись только 1200 ТБ.

Это значение составляет 0,33 записи на диск в день (DWPD) для модели емкостью 1 ТБ против 0,16 DWPD для модели емкостью 4 ТБ, что указывает на слабость памяти QLC NAND. Новой функцией серии SN5000 по сравнению с предыдущими накопителями WD Blue NVMe является поддержка шифрования TGC Pyrite 2.01.

Цена на серию WD SN5000 начинается от 70 долларов за модель емкостью 500 ГБ, 80 долларов стоит вариант с 1 ТБ, 140 долларов придется отдать за модель с 2 ТБ и 280 долларов за модель на 4 ТБ. На данный момент у WD на складе есть только модель емкостью 500 ГБ, а все остальные будут доступны через 3-4 недели. Кроме того, на все модели распространяется пятилетняя гарантия.



