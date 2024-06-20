На данный момент новый функционал доступен в сборке Canary.

В браузере Edge уже довольно давно есть инструмент для создания снимков экрана. Он дебютировал под названием Web Capture, но был переименован в «скриншоты». После добавления Copilot во многие области Edge, Microsoft экспериментирует с идеей Copilot в функции создания снимков экрана.

В недавней сборке Canary обнаружена функция под названием «msEdgeWebCaptureAskCopilotMenu». Однако после включения этой функции сотрудниками портала Windows Latest ничего нового не появилось, но это не значит, что идея бесполезна. Пользователи уже сейчас могут делать снимки экрана в Edge, щелкнув правой кнопкой мыши любую область окна браузера и выбрав опцию «Снимок экрана».

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После создания снимка экрана появляется окно с аннотациями. Возможно, что именно здесь Microsoft могла бы добавить опцию «Ask Copilot». Поскольку инструменты для редактирования изображений уже есть, добавить опцию «Ask Copilot» не составит труда. В конце концов, она уже есть в контекстном меню браузера Edge.

Другая реализация может заключаться в отправке захваченного изображения в Copilot на боковой панели. В настоящее время можно выполнить поиск по сделанному снимку экрана в Интернете, чтобы узнать более подробную информацию. Однако отправка снимка в Copilot может позволить ему использовать последние модели GPT для декодирования снимка экрана. Хотя эта функция отображается неправильно в этой сборке Canary, ожидается, что она появится в ближайшее время.

Тем временем Microsoft выпустила AI генератор тем для стабильной версии браузера Edge.

Стоит обратить внимание, что есть также опция «Удиви меня», позволяющая создать случайную тему. Пользователь может напрямую применить эту тему или поделиться ею с другими.



