Новые твердотельные накопители были замечены в службе регистрации товарных знаков Южной Кореи

Твердотельный накопитель 990 PRO, выпущенный в 2023 году, не имел поддержки интерфейса PCIe 5.0, хотя конкуренты уже представили свои решения. С тех пор были выпущены более быстрые твердотельные накопители PCIe 5.0, но вместо этого Samsung ждала более быстрых контроллеров для запуска своих моделей на базе Gen5.

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С технической точки зрения, Samsung уже предлагает твердотельный накопитель с поддержкой PCIe Gen5 — 990 EVO, который поддерживает как PCIe Gen4x4, так и Gen5x2 на одинаковой скорости. Однако теперь компания, возможно, готовится к выпуску еще более быстрых твердотельных накопителей, полностью совместимых со стандартом Gen5.

Такие модели, как 990 EVO PLUS, несомненно, подтверждают, что Samsung выпустит более быстрый SSD 990 EVO, но использует ли он PCle 5 или 4, пока неизвестно. Более интригующим устройством должна стать модель 9100 PRO, которая может указывать на перезапуск наименований своих твердотельных накопителей нового поколения.

В настоящее время самые быстрые твердотельные накопители приближаются к скорости чтения 14,5 ГБ/с и скорости записи 12,7 ГБ/с. Хотя еще есть возможности для улучшения, чтобы полностью загрузить интерфейс PCIe 5x4, эти скорости уже значительно выше, чем у твердотельных накопителей PCie 5.0 первого поколения, которые могли достигать скорости только 10 ГБ/с.

Новые устройства были представлены недавно и еще не прошли экспертизу органа по товарным знакам. Однако тот факт, что появились новые товарные знаки, не гарантирует, что продукты когда-либо будут выпущены. Кроме того, появление этих продуктов на рынке может занять определенное время.