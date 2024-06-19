Сегодня любимой огромным числом геймеров многопользовательской и киберспортивной игре исполнилось четверь века

Counter Strike — это тактический командный шутер от первого лица, который сегодня отмечает свое 25-летие. Первоначально игра была запущена как модификация оригинальной Half-Life, выпущенная 19 июня 1999 года, но популярность её существенно выросла в 2000 году, когда благодаря участию Valve была выпущена первая версия самостоятельной игры.

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На протяжении многих лет популярность игры оставалась неизменной, и, несмотря на выпуск Counter-Strike 2 в прошлом году, основной игровой процесс практически не изменился. На протяжении многих лет различные обновления улучшали игровую механику, вводили новые карты, настройки, а также систему античита.

Кроме того, Counter-Strike расширился за счет многочисленных версий, включая Condition Zero и Source, в которых появилась возможность одиночной игры и улучшенная графика соответственно. Существенное влияние на дальнейшее развитие серии оказала версия Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) 2012 года. Благодаря новым картам, оружию и настраиваемым скинам CS:GO также получила в 2018 году режим королевской битвы (Danger Zone), а переход на бесплатную модель еще больше увеличил количество игроков, особенно во время пандемии вируса COVID-19, из-за которого многие вынуждены были сидеть дома на карантине.

История развития игры выглядит следующим образом:

• 1999: Half-Life: Counter-Strike;

• 2000: Counter Strike (отдельный выпуск);

• 2004: Counter Strike: Condition Zero, Counter Strike: Source;

• 2008: Counter Strike: Online;

• 2012: Counter Strike: Global Offensive;

• 2023 год: Counter Strike 2.

Counter-Strike 2, выпущенный в сентябре прошлого года, заменил CS:GO, получив значительные технические и графические улучшения с помощью движка Source Engine 2. Несмотря на первоначальную неоднозначную оценку геймеров, новые функции, включая динамический дым, были в значительной степени приняты. В настоящее время игра может похвастаться рекордным ежедневным пиком по количеству игроков, подтверждая таким образом свою лидирующую позицию среди игр в Steam.



