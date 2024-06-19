Цена за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем.

Напомню, что первые подробности о Moto G85 появились в конце прошлого месяца благодаря веб-сайту Tool Junction. Впоследствии @MysteryLupin, надежный источник информации, который публикует сообщения в X*, поделился другими изображениями смартфона Moto G85, одно из которых можно посмотреть ниже.

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Теперь портал YTECHB поделился данными о ценах при запуске нового Moto G85. До недавнего времени предполагалось, что Motorola оценивала Moto G85 примерно в 300 евро. Тем не менее согласно сообщению YTECHB, устройство будет стоить 349 евро со встроенным накопителем объемом 256 ГБ, который, как утверждает веб-сайт, будет дополнен 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, Motorola, как утверждается, будет предлагать устройство в трех цветах: Grey, Olivine и Surf, причем последние два относятся к зеленому и синему оттенкам.

@MysteryLupin также заявил в конце прошлого месяца, что Motorola оснастила Moto G85 дисплеем pOLED с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, а также чипсетом нижнего среднего уровня Snapdragon 6s Gen 3. Хотя последний на тот момент еще не был официально выпущен, Qualcomm анонсировала Snapdragon 6s Gen 3 как разогнанный вариант Snapdragon 695 5G. Несмотря на то, что дата глобального выпуска еще не известна, китайский аналог Moto G85 должен дебютировать 25 июня, в тот же день, когда состоится глобальное появление раскладушек Razr 50 и Razr 50 Ultra.

*X (запрещена на территории России).