Утечки от ритейлеров сообщают о 15 и 31 июля для мобильных и настольных процессоров соответственно

Ноутбуки с процессорами AMD серии Ryzen AI 300 Strix Point поступят в продажу 15 июля, на две недели раньше даты запуска процессоров серии Ryzen 9000 Granite Ridge, назначенной на 31 июля. Это согласно утечкам и информации из нескольких источников, включая списки ноутбуков на Best Buy, найденные пользователем @9550pro, а также порталом WCCFTech, обнаружившим серию Ryzen 9000 на Canada Computers и филиппинского сайта. У B&H Photo также есть объявление о Ryzen 9 9950X, которое скоро появится.

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В дополнение к этим розничным спискам компания AMD на прошлой неделе обновила драйвер оптимизатора 3D V-Cache. Это связано с процессорами Ryzen 9000X3D, которые будут продолжать праведное дело текущих моделей X3D по повышению игровой производительности, но не стоит ожидать, что они сразу появятся, а лишь через несколько месяцев после первых представителей Zen 5. Судя по всему, 31 июля станет датой запуска процессоров Ryzen 9000, не относящихся к линейке X3D.

Подробности о ценах взяты из источников за пределами США, поэтому нужно конвертировать их в доллары США, чтобы получить ориентировочную рекомендованную розничную цену. Стоимость наименее дорогих моделей начинается примерно с 300 долларов США для Ryzen 5 9600X и доходит до 600 долларов США для Ryzen 9 9950X. Стоит обратить внимание, что значения цены получены от Canada Computers и Bermor Techzone на Филиппинах, тогда как B&H пока не указывает цену.

Процессоры Ryzen AI 300, конечно, будут продаваться только в ноутбуках, но в списке Asus Zenbook S 16 на Best Buy указан процессор Ryzen AI 9 365 с сенсорным OLED-экраном 3K за 1399 долларов США. В состав ноутбука также входят 24 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ.

В сети уже появлялись тесты GPD собственного ноутбука Duo Dual OLED с процессором Ryzen AI 9 HX 370, который, вероятно, немного быстрее, чем модель Ryzen AI 9HX 365. Новые мобильные чипы могут превзойти настольный Ryzen 9 5950X по производительности процессора и встроенной графики расположенной между мобильными графическими процессорами Nvidia RTX 2050 и RTX 3050. Однако это всего лишь оценки, основанные на тестовом пакете 3DMark, где оценка в 4221 балла для Radeon 890M указывает на повышение производительности на 33% по сравнению с Radeon 780M текущего поколения.

В целом, предстоящий цикл обновления AMD выглядит довольно заманчиво как для пользователей настольных компьютеров, так и для любителей мобильных компьютеров. Интересно будет посмотреть, как ноутбуки будут сравниваться с решениями на базе Qualcomm Snapdragon X Elite.