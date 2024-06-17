Удивительно, но новый смартфон с чипсетом Tensor G4 отстает даже от текущей модели Tensor G3.

По мере того как время запуска смартфонов серии Google Pixel 9 приближается, утечки продолжают раскрывать подробности о характеристиках будущих телефонов. Последняя утечка посвящена производительности обычного Pixel 9.

Устройство появилось на Geekbench 6 под официальным названием. Как и ожидалось, смартфон оснащен новым чипом Tensor G4. В тесте он набрал 1653 балла в одноядерном режиме и 3313 в многоядерном. Эти значения ниже, чем у конкурентов, таких как Snapdragon 8 Gen 3, и даже демонстрируют небольшое снижение производительности по сравнению с Pixel 8 на базе Tensor G3.

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Однако важно помнить, что результаты тестов могут различаться из-за разных условий тестирования или отсутствия надлежащей оптимизации, поэтому эти цифры могут не полностью отражать конечную производительность нового Pixel 9.

Позитивным моментом является то, что утечка подтверждает предыдущую информацию о конфигурации ядра Tensor G4. Pixel 9 имеет основное ядро с тактовой частотой 3,1 ГГц, три ядра с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра с частотой 1,95 ГГц. В утечке также подтверждается 8 ГБ оперативной памяти, что соответствует слухам, и уже знакомый графический процессор Mali-G715, используемый в Pixel 8.

Pixel 9 вместе со старшей моделью 9 Pro также тестировался на AnTuTu в прошлом месяце. Pixel 9 набрал 1016167 баллов, а Pixel 9 Pro — 1148452 балла. Кроме того, новая модель серии Pixel 9 Pro XL набрала 1176410 баллов с тем же чипом Tensor G3.

Утечка изображений всех трех устройств показывает схожий вырез камеры. Pixel 9 имеет двойную камеру, а 9 Pro и 9 Pro XL — тройную.



