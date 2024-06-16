Новинка от AMD лишь на 100 баллов отстает от мобильной версии RTX 2050.

AMD представила встроенную графику RDNA 3.5 вместе с запуском линейки процессоров Strix Point. Хотя нам еще только предстоит увидеть полноценный выпуск ноутбуков, оснащенных этими процессорами, первые результаты тестов являются весьма многообещающими.

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Как сообщает инсайдер Golden Pig Upgrade на Bilibili, графический ускоритель Radeon 890M, установленный в Ryzen AI 9 HX 370, набирает более 3600 баллов в тесте 3DMark Time Spy. Сообщается, что во время тестирования встроенная видеокарта работала на частоте около 2900 МГц. По этому показателю встроенная графика RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками находится чуть ниже дискретного мобильного графического ускорителя Nvidia RTX 2050, который обычно набирает около 3700 баллов.

Стоит сказать, что Hawk Point с Radeon 780M с 12 вычислительными блоками может набрать 2800 баллов при TDP 55 Вт. Отмечу, что Golden Pig Upgrade ничего не говорит о TDP Radeon 890M. Тем не менее результаты тестов, скорее всего, взяты из ранней версии процессора Ryzen AI 9 HX 370, и вполне возможно, что после выпуска коммерческого продукта результаты будут ещё выше.

Предыдущие сообщения о тестах пролили свет на производительность в Geekbench OpenCL. Было показано, что Radeon 890M примерно на 40% быстрее, чем Radeon 780M. В целом, несмотря на слегка обновленную архитектуру, iGPU процессора Zen 5, похоже, имеет все необходимое, чтобы обеспечить достойный прирост FPS в играх. Новые процессоры AMD и их усовершенствованная встроенная графика могут стать основой более мощных мини-ПК и, что наиболее важно, более производительных портативных игровых консолей.