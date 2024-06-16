По крайней мере, компания зарегистрировала соответствующий патент.

Недавно обнаруженный патент, поданный AMD в декабре 2022 года, предполагает, что компания планирует использовать многочиповую конструкцию для своих будущих массовых архитектур графических процессоров RDNA. Однако это не первый раз, когда компания применила подобный дизайн в своих продуктах.

AMD уже использует мультичиплетные решения для своих видеокарт для центров обработки данных и процессоров Ryzen 7 7800X3D. Однако для нынешних основных игровых графических процессоров, таких как карты серии RX 7000, используется менее сложная конструкция чиплета. Теперь, как предполагает недавно обнаруженный патент, ситуация может измениться.

реклама

В описании говорится об использовании трех разных режимов, разница заключается в том, как распределяются и управляются ресурсы ускорителя. Среди них первый режим — это режим одиночного графического процессора, который очень похож на работу обычного графического ускорителя. На нем все чиплеты работают как единый процессор с общими ресурсами.

Что касается второго режима, то он называется режим независимости. В патенте AMD говорится, что этот режим позволит всем трем чиплетам работать независимо. Они будут отвечать за различные функции, на первом этапе работы. Последний режим является наиболее перспективным и называется гибридным.

При этом чиплеты будут не только действовать независимо, но и сосуществовать друг с другом. Этот режим призван использовать преимущества как независимой, так и унифицированной обработки данных, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов и лучшую масштабируемость. Хотя такой подход может показаться идеальным, производство такого трехчипового графического процессора будет дорогостоящим, поскольку для этого требуется самое передовое оборудование. Кроме того, неизвестно, будет ли реализован подход, описанный в патенте компанией AMD и, если будет, то когда.