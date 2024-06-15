Официальный дебют смартфонов состоится 10 июля на мероприятии Galaxy Unpacked.

Две утечки, произошедшие ранее сегодня, пролили свет на все характеристики будущих складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. В новой утечке также раскрыта подробная информация о том, когда эти продукты будут выпущены.

Надежный инсайдер Эван Бласс поделился GIF-изображением предстоящего баннера Unpacked от Samsung. Баннер, возможно, с сайта Samsung Korea, показывает, что следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 10 июля 2024 года. К сожалению для пользователей в России, видео из социальной сети X (запрещена на территории России) официально недоступно и придется воспользоваться услугами VPN.

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В GIF также можно видеть две тени, проецируемые из вращающегося прямоугольника справа. Одна тень является символом Galaxy AI, который будет в центре внимания в новых смартфонах. Другая тень напоминает Эйфелеву башню, что подтверждает более ранние слухи о том, что мероприятие пройдет в Париже.

Другие слухи также предполагают, что Samsung может провести летние мероприятия Unpacked в начале июля, возможно, чтобы представить свою продукцию перед Олимпийскими играми в Париже, которые начнутся 26 июля.

Помимо складных устройств, на мероприятии будут анонсированы новые умные часы Galaxy Watch, в том числе модель Ultra и беспроводные наушники Galaxy Buds. Ранее в этом году компания Samsung представила устройство Galaxy Ring на январском мероприятии Unpacked, и вполне возможно, что мы увидим больше информации об этом носимом гаджете также во время июльского мероприятия.

Важно отметить, что эта информация основана на утечках и ее следует считать неофициальной до тех пор, пока сама Samsung не подтвердит дату и подробности события.

Стоит отметить, что Samsung обычно проводит как минимум два мероприятия Unpacked ежегодно. На первом мероприятии обычно представляются новые смартфоны серии Galaxy S. На летнем мероприятии Unpacked, как и на предстоящем 10 июля, Samsung традиционно представляет свои складные телефоны и другие носимые устройства.