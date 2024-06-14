В сеть попал тест новейшего процессора Qualcomm Snapdragon X Elite в составе ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge

Ноутбуки с процессорами Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus в настоящее время доступны для предварительного заказа, и ожидается, что они появятся на прилавках с 18 июня. Но за несколько дней до того, как они станут официально доступны для покупки, некоторые из этих ноутбуков появились в продаже, и теперь появились первые отзывы от пользователей.

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Один из таких обзоров принадлежит пользователю Reddit под ником r/caponica23, который поделился результатами тестов Samsung Galaxy Book4 Edge. К сожалению, ноутбук со Snapdragon X Elite не смог победить iPhone 12 mini 2020 года в одноядерном тесте. Пользователь показал, что в Geekbench система набрала 1829 баллов в одноядерном режиме и 11379 баллов в многоядерном режиме при работе от батареи.

Хотя можно было бы с уверенностью ожидать повышения производительности при подключении к сети, но улучшений практически не было. При подключении к стене Galaxy Book4 Edge с X Elite набрал 1841 балл в одноядерном и 11537 баллов в многоядерном режиме. Для сравнения: iPhone 12 mini 2020 года набирает 2141 балл в одноядерном режиме. Согласно собственному тесту Qualcomm, процессор должен набрать 2977 баллов в одноядерном режиме и 15086 баллов в многоядерном.

Но важно отметить, что эмбарго Qualcomm на обзоры ноутбуков серии Snapdragon X еще не снято. Кроме того, согласно результатам тестов, предоставленным пользователем Reddit, частота процессора не превышала 2,52 ГГц, в то время как Qualcomm заявила, что процессор может разгоняться до 4,0 ГГц.

Наблюдая за производительностью, пользователи обвиняют Samsung в ограничении скорости работы процессора Snapdragon X Elite на модели Book4 Edge. Утверждается, что частота процессора специально снижена для увеличения времени автономной работы и и снижения нагрева устройства. Однако другие результаты на Geekbench показывают аналогичные результаты. Вполне возможно, что на ноутбуках установлена неокончательная прошивка, и после обновления мы увидим повышение производительности. Но чтобы подтвердить все это, придется подождать, пока Qualcomm снимет запрет на обзоры.