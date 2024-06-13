Грядущий Xiaomi MIX Fold 4 уже проходит сертификацию на платформе 3C

Некоторое время назад в сети появилось сообщение, раскрывающее вероятность выхода вариант Xiaomi MIX Fold 4 с поддержкой спутниковой связи. Теперь новое сообщение от ITHome указывает на то, что телефон уже появился в базе данных сертификации 3C. Это предполагает, что официальный запуск может быть уже не за горами, и фактически подтверждает существование спутникового варианта.

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Грядущий телефон, прошедший сертификацию 3C, имеет номер модели 24072PX77C. Хотя в сертификации не раскрывается маркетинговое название, ожидается, что это будет именно Xiaomi MIX Fold 4. Сертификация 3C также подтверждает, что устройство поддерживает зарядку мощностью 67 Вт и будет поставляться с зарядным устройством Xiaomi MDY-15-EQ.

Это делает Xiaomi MIX Fold 4 первым складным устройством Xiaomi с функцией спутникового подключения. Ранее Xiaomi представляла телефоны со спутниковой связью в серии Xiaomi 14, но это первый складной телефон, в котором она реализована. Внутреннее кодовое имя Xiaomi MIX Fold 4 — N18, и ожидается, что он дебютирует с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Складное устройство MIX Fold 4 будет оснащено двухъячеечной батареей, стандартная емкость которой, как ожидается, составит 5000 мАч, с элементами на 2390 мАч и 2485 мАч.

Кроме того, телефон будет оснащен четырьмя камерами, включающими 50-мегапиксельный основный датчик OV50E, сверхширокоугольный датчик OV13B, телеобъектив OV60A с двукратным увеличением и перископический телеобъектив с датчиком S5K3K1 и пятикратным оптическим зумом. В качестве фронтальной камеры смартфон получит 16-мегапиксельный датчик OV16F.