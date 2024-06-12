На данный момент телефон продается только в Индии по цене от 515 долларов

Xiaomi выпустила смартфон Xiaomi 14 CIVI. Это переименованный CIVI 4 Pro, который Xiaomi анонсировала почти три месяца назад в Китае. С тех пор CIVI 4 Pro оставался эксклюзивом для Китая, в отличие от Redmi Turbo 3, который Xiaomi в конечном итоге выпустила во всем мире под названием POCO F6.

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Аналогично, ожидается, что Xiaomi будет продавать Xiaomi 14 CIVI только в Индии. Хотя компания еще не подтвердила эту информацию, ранее источники находили только индийские номера моделей, связанные с Xiaomi 14 CIVI. При этом Xiaomi пока официально не исключила глобальный выпуск Xiaomi 14 CIVI.

Что касается технических характеристик, то Xiaomi 14 CIVI получил 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с технологией LTPO разрешением 2750 x 1236 пикселей с плотностью пикселей 460 PPI, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. За защиту дисплея отвечает стекло Gorilla Glass Victus 2. За работу смартфона отвечает новая суббфлагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, Xiaomi оснастила смартфон двумя 50-мегапиксельными задними камерами и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а на передней панели расположилась двойная 32-мегапиксельная камера. Интересно, что Xiaomi 14 CIVI способен снимать видео в формате 4K как задними, так и передними камерами, произведенными совместно с Leica.

Кроме того, Xiaomi применила в телефоне аккумуляторную батарею емкостью 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. На момент запуска Xiaomi предлагает телефон в трёх цветовых вариантах: Cruise Blue, Matcha Green и Shadow Black, а также с двумя конфигурациями памяти. Также компания будет бесплатно прилагать умные часы Redmi Watch 3 Active стоимостью 70 долларов ко всем предварительным заказам Xiaomi 14 CIVI. Стоимость телефона по предзаказу и после его окончания выглядит следующим образом:

Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти — предзаказ 42 999 индийских рупий (около 515 долларов)/ 54 999 индийских рупий (около 658 долларов);

Вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти — предзаказ 47 999 индийских рупий (около 574 доллара) / 59 999 индийских рупий (около 718 долларов).