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Honor Magic V Flip получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ
Грядущий смартфон появился на платформе тестирования Geekbench, раскрывающей его характеристики

 Первый складной телефон Honor, Magic V Flip дебютирует завтра 13 июня в Китае. Хотя конфигурации и цветовые варианты устройства были официально подтверждены, никакой конкретной информации о чипсете, на котором смартфон работает, не было. Теперь Magic V Flip появился на платформе тестирования Geekbench, раскрывая чипсет и некоторые другие детали.

 Слухи вокруг Magic V Flip приписывали телефону номер модели — LRA-AN00. Указанное устройство было замечено на сертификационной платформе 3C в начале этого месяца. Выяснилось, что смартфон может получить поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

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 Magic V Flip теперь появился на Geekbench с чипсетом SM8475 от Qualcomm. Номер модели чипсета и конфигурация процессора, упомянутые в списке, являются намеком на то, что в Magic V Flip используется чипсет Snapdragon 8+ Gen 1.

 Список Geekbench также показывает, что Magic V Flip имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 14. Ранее компания подтвердила, что конфигурации устройства включают накопитель емкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а также 12 ГБ оперативной памяти. Magic V Flip набрал 1732 и 4431 балл в одноядерных и многоядерных тестах.

 Magic V Flip должен получить аккумулятор емкостью 4800 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 66 Вт. Предполагается, что размер внешнего дисплея устройства составляет около 4 дюймов. Кроме того, в сообщениях предполагается, что внутренний складной экран устройства может поддерживать разрешение 1,5K. Для фотосъемки новинка использует двойную камеру, оснащенную 50-мегапиксельным основным датчиком с поддержкой OIS. Смартфон будет доступен в трех цветах: Iris Black, Champagne Pink, и Camellia White.

#смартфоны #honor #смартфоны honor #snapdragon 8+ gen 1 #honor magic v flip
Источник: gizmochina.com
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