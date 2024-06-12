Новинка доступна для покупки на Тайване по цене от 585 долларов

Компания HTC выпустила в продажу смартфон U24 Pro на Тайване по стартовой цене около 585 долларов. HTC U24 Pro может похвастаться 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с закругленными краями и разрешением FullHD+, адаптивной частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Интересно, что смартфон также получил двухцветный светодиодный индикатор уведомлений на передней панели, которого в последнее время нет даже в некоторых топовых телефонах других брендов.

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Для фотосъемки устройство оснащено 50-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели расположены основной датчик на 50 Мп с поддержкой OIS, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и телеобъектив-портретник на 50 Мп с 2-кратным оптическим увеличением. Система камер позволяет создавать групповые фотографии, оптимизированные искусственным интеллектом, GIF-файлы с жестами на базе ИИ, улучшение портретов при слабом освещении с помощью искусственного интеллекта и запись видео в режиме 4K.

HTC U24 Pro работает на базе однокристальной системы Snapdragon 7 Gen 3, оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 объемом 256 ГБ или 512 ГБ. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку на 5 Вт. Работает устройство на ОС Android 14.

Другие функции HTC U24 Pro включают 3,5 мм аудиоразъем, порт USB-C, поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Толщина U24 Pro составляет 8,98 мм, а масса — 198,7 г.

HTC U24 Pro поступил в продажу на Тайване в двух вариантах. Базовая модель с конфигурацией 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 18 990 тайваньских долларов (585 долларов США), а старшая версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти оценивается в 20 999 тайваньских долларов (650 долларов США). Телефон доступен в двух цветовых вариантах: Space Blue и Twilight White. Выход U24 Pro на рынках за пределами Китая пока остается под вопросом.