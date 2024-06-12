Серия Red Magic 10 будет включать три модели и получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4

Бренд Red Magic, судя по всему, работает над своими флагманскими игровыми смартфонами следующего поколения. Серия Red Magic 10 была сегодня замечена в свежей утечке, которая намекает на то, что предстоящие устройства будут обладать первоклассными характеристиками и функциями и могут быть выпущены ближе к концу этого года.

Утечкой поделился известный инсайдер Смарт Пикачу на Weibo. Он заявил, что новый игровой смартфон будет выпущен в ноябре 2024 года. Хотя точная дата выпуска не разглашается, она соответствует запуску прошлогодней серии Red Magic 9. Серия Red Magic 10, скорее всего, будет состоять из трёх моделей: Red Magic 10, Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Источник добавил, что новая линейка будет оснащена новой двухядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, которая станет флагманским чипсетом следующего поколения.

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На данный момент неясно, что означает двухъядерный. Этот высокопроизводительный чип будет охлаждаться высокопроизводительной системой рассеивания тепла. Как работает эта технология активного охлаждения, неясно, но она может иметь вентилятор с RGB, как и ее предшественники. В сообщении добавлено, что смартфоны также тестируются с массивным аккумулятором емкостью 6500 мАч. По слухам, на передней панели серии Red Magic 10 установлен OLED-дисплей от компании BOE с разрешением 1,5K.

Смарт Пикачу заявил, что на устройстве есть и специальные кнопки для мобильных игр. Это неудивительно, поскольку они также присутствовали в предыдущих версиях игровых смартфонов Red Magic. К сожалению, это вся информация, которой поделился инсайдер в сообщении в социальной сети.