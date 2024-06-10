Утечка раскрывает ранние подробности о графических ускорителях NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков с видеопамятью GDDR7 объемом до 16 ГБ в старших моделях

Дорожная карта выпуска графических процессоров GeForce RTX 50 для ноутбуков появилась в сети еще до появления официальной информации NVIDIA по поводу предстоящей серии. Дорожная карта предположительно исходит от производителя ноутбуков Clevo, ресурсы которого были взломаны RansomHub. Кстати, недавно эта же хакерская группа скомпрометировала крупнейший британский аукционный дом Christie's.

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Что касается NVIDIA и предстоящего обновления графических ускорителей для ноутбуков, то, похоже, в ее моделях более низкого уровня мало что изменится. В частности, утечка Clevo предполагает, что NVIDIA продолжит выпускать GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 4050, и только GeForce RTX 2050 постепенно уйдет на покой. Однако это произойдет только тогда, когда NVIDIA исчерпает существующие запасы.

NVIDIA, как сообщается, планирует выпустить шесть графических процессоров линейки RTX 50 для ноутбуков, от GeForce RTX 5050 до RTX 5090. Интересно, что будет два варианта RTX 5080, отличающихся не только графическими процессорами, но и объемами видеопамяти. Стоит обратить внимание, что эти названия не являются окончательными.

В конечном итоге, конфигурации памяти остаются более или менее неизменными по сравнению с аналогами серии RTX 40, за исключением расширения с 6 ГБ до 8 ГБ в младшем сегменте и с 16 ГБ до 12 ГБ для младшего варианта RTX 5080. В настоящее время ожидается, что NVIDIA представит графические процессоры серии RTX 50 для ноутбуков вместе со своими аналогами для настольных ПК в конце 2024 или начале 2025 года со следующими конфигурациями памяти:

GeForce RTX 5050, графический процессор GN22-X2 / 8 ГБ видеопамяти GDDR7;

GeForce RTX 5060, графический процессор GN22-X4 / 8 ГБ видеопамяти GDDR7;

GeForce RTX 5070, графический процессор GN22-X6 / 8 ГБ видеопамяти GDDR7;

GeForce RTX 5080, графический процессор GN22-X7 / 12 ГБ видеопамяти GDDR7;

GeForce RTX 5080, графический процессор GN22-X9 / 16 ГБ видеопамяти GDDR7;

GeForce RTX 5090, графический процессор GN22-X11 / 16 ГБ видеопамяти GDDR7.