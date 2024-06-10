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Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
Оценки CPU-Z показывают, что новинка может значительно превзойти процессоры текущего поколения

 Ryzen 5 9600X является шестиядерным процессором на архитектуре Zen5 с максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц. Это уже на 100 МГц выше, чем у Ryzen 5 7600X, текущей модели на архитектуре Zen4. Но базовая архитектура — это лишь одно из изменений, внесенных в эту модель среднего класса. Новая версия имеет гораздо более низкий целевой показатель TDP. Теперь он составляет всего 65 Вт по сравнению со 105 Вт в текущей модели.

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 Согласно результатам новых тестов, инженерный образец уже способен достигать тактовой частоты 5,7 ГГц по всем ядрам. Это намного выше, чем у Ryzen 5 7600X, который может разгоняться до 5450 МГц. Этот образец набрал 871,4 балла в однопоточном тесте и 7096,6 балла в многопоточном тесте.

 Поскольку тот же источник уже предоставил оценку производительности Ryzen 5 9600X (ES) в стоке, то можно провести следующее сравнение. Стоит иметь в виду, что это всего лишь базовый обзор процессоров, которые могут получить более высокую или низкую оценку в зависимости от платформы, настроек материнской платы или конфигурации памяти.

 Серия Ryzen 9000 выйдет в июле. Пока нет никаких признаков того, что AMD выпустит 6-ядерную версию с поддержкой X3D для платформы AM5, хотя аналогичная модель доступна для предыдущего поколения на платформе AM4. На данный момент самый быстрый 6-ядерный процессор AMD принадлежит текущей линейки X3D, и в ближайшем будущем новых 6-ядерных моделей не ожидается.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #ryzen 5 7600x #ryzen 5 9600x
Источник: videocardz.com
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Процессоры AMD Ryzen 9000X3D могут выйти раньше, чем предполагалось
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