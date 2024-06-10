Анонс игровых процессоров Ryzen 9000X3D может состояться уже в сентябре

Несмотря на то, что AMD продемонстрировала свою серию процессоров для настольных ПК Ryzen 9000 на выставке Computex 2024, купить любую из ее моделей можно будет не раньше следующего месяца, то есть июля 2024 года. В предыдущем сообщении неверно предсказывалось, что AMD выпустит свои новые процессоры X3D вместе со своими аналогами, не поддерживающими технологию X3D. Однако в новом отчете Club386 говорится о более раннем, чем обычно, появлении новейших процессоров AMD, ориентированных на игры.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил порталу Videocardz.com, что AMD планирует также анонсировать несколько моделей Ryzen 9000 X3D уже в сентябре 2024 года. Как и в прошлый раз, первыми будут выпущены флагманские чипы Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9900X3D, а за ними последует Ryzen 7 9800X3D. Когда конкретно процессоры поступят в продажу, пока неизвестно. Дата выпуска 2025 года кажется вполне вероятной, поскольку это даст достаточно времени для того, чтобы оставшиеся процессоры Zen 5 распространились на рынке.

Более ранняя, чем обычно, дата выпуска Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9800X3D рискует привести к снижению продаж существующих моделей, особенно среди геймеров, которым будет выгоден дополнительный кэш. С другой стороны, выпуск процессоров Arrow Lake от Intel, которые выйдут в конце 2024 года, должен принести серьезный прирост производительности, это объясняет, почему AMD хочет выпустить в продажу свои новые модели раньше конкурентов.