Новинка отличается от модели AtomMan G7 Pt использованием аппаратных компонентов Intel и Nvidia, а не AMD.

Компания Minisforum представила на выставке Computex 2024 мини-ПК AtomMan G7 Ti, который принадлежит к линейке высокопроизводительных систем AtomMan. Благодаря 24-ядерному процессору Intel Core i9 линейки Raptor Lake-HX 14-го поколения и графике RTX 4070 для ноутбуков система, несомненно, обеспечивает более высокую производительность, чем среднестатистический мини-ПК. Тем не менее, возможно, стоит отметить, что AtomMan G7 Ti, по сути, представляет собой обновленную версию HN14X, анонсированную еще в апреле, возможно, чтобы вписаться в семейство AtomMan для глобального запуска.

реклама

В отличие от AtomMan G7 Pt, выпущенного ранее в этом году с внутренними компонентами полностью основанными на разработках AMD, новый G7 Ti использует компоненты Intel и Nvidia. Мини-ПК оснащен высококлассным мобильным процессором Core i9 14900HX с 24 ядрами и 32 потоками с тактовой частотой в режиме одноядерного ускорения 5,8 ГГц. Хотя он и не такой мощный, как Ryzen 9 7945HX в G7 Pt в многопоточных рабочих нагрузках, процессор Intel обеспечивает достаточную производительность для большинства требовательных рабочих нагрузок. Также присутствует поддержка двухканальной памяти DDR5, а также два слота PCIe 4.0 M.2 2280 для внутренней памяти.

AtomMan G7 Ti оснащен графическим ускорителем для ноутбуков RTX 4070, который немного быстрее, чем RX 7600M XT, установленный в модели G7 Pt. Эффективное охлаждение, несомненно, будет важным фактором, влияющим на реальную производительность, но только независимое тестирование может пролить свет на этот вопрос. В отличие от AtomMan X7 Pt, выпущенного параллельно, в AtomMan G7 Ti нет поддержки жидкостного охлаждения, и это недостаток, поскольку оно, безусловно позволило бы мощным внутренним компонентам полностью раскрыть свой потенциал.

Что касается возможностей подключения, то AtomMan G7 Ti имеет широкий набор портов, включая USB 4.0, USB 3.1, 2x USB 3.0, HDMI 2.1, устройство чтения карт SD и гигабитный Ethernet. К сожалению, DisplayPort отсутствует, поэтому пользователям придется довольствоваться одним портом HDMI 2.1. Для беспроводного подключения предусмотрены интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На данный момент мало что известно о стоимости и доступности мини-ПК.