Новая Xbox Series X будет иметь белый цвет и версию емкостью 2 ТБ.

После выпуска новой черной версии Xbox Series S с увеличенной емкостью Microsoft анонсирует новые версии Xbox Series X. Две из трех новых консолей полностью цифровые, то есть они поставляются без проигрывателя дисков, и нет возможности его подключить, в отличие от конкурента в лице Sony PlayStation 5.

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Новые варианты включают Xbox Series X с объемом памяти 1 ТБ и 2 ТБ. Первая представляет собой консоль белого цвета (Robot White), а вторая — черную модель под названием Galaxy Black. Последняя имеет физический дисковод. Кроме того, компания расширяет серию новой Xbox Series S с объемом памяти 1 ТБ, которая будет доступна в белой версии.

Все три варианта будут выпущены к новогодним праздникам. Что касается стоимости, то новые консоли имеют следующие цены:

• Xbox Series X — Galaxy Black Special Edition емкостью 2 ТБ: 599,99 долларов/649,99 евро.

• Xbox Series X — цифровое издание емкостью 1 ТБ: 449,99 долларов/499,99 евро.

• Xbox Series S — 1 ТБ в цвете Robot White: 349,99 долларов/349,99 евро.