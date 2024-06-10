Ожидается, что выход флагмана Realme состоится в конце 2024 года

На данный момент предполагается, что смартфон Realme GT7 Pro будет первым, который будет выпущен с новейшим топовым процессором Qualcomm и может быть выпущен ближе к концу 2024 года. Кроме того, как говорят, у него будет дисплей, соответствующий потенциалу флагманского Snapdragon 8 Gen 4.

Сообщается, что Realme закупила дисплей «сверхвысоких характеристик» для своего следующего флагманского смартфона. Известный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что новинка будет ориентироваться на последние достижения в области мобильных OLED-технологий. Кроме того, инсайдер описывается смартфон устройство с разрешением 1,5K, а не более премиальным 2K.

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Предполагается, что дисплей будущего смартфона также будет оснащен функциями энергоэффективности 8T LTPO, хотя они уже доступны в других смартфонах, например, OnePlus Ace 3. Эта часть новой утечки также подразумевает, что следующий флагман Realme будет иметь дисплей от китайского поставщика BOE, а не от Samsung.

В своё время Realme GT5 Pro пошел по тому же пути и рекламировал его как самый быстрый смартфон на базе текущего флагманского смартфона Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что Realme GT7 Pro также будет оснащен перископическим объективом, хотя и с небольшим улучшением оптического увеличения: 3-кратным, в отличие от 2,7-кратного в Realme 5 Pro. Также есть информация, что его аккумуляторная батарея основана на передовой кремниевой технологии.

Наконец, предполагается, что следующий флагманский смартфон Realme будет предлагать до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, как и его предшественник.