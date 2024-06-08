Ожидается, что смартфон будет бюджетным устройством.

POCO только что объявила официальную дату запуска модели POCO M6 4G на глобальном рынке. Этот предстоящий бюджетный смартфон будет выпущен на следующей неделе, и бренд также сообщил о ценах для первых покупателей.

Согласно официальному сообщению, POCO M6 4G будет выпущен во всем мире 11 июня 2024 года. Устройство должно быть очень похоже на Redmi 13 4G с точки зрения дизайна, подтверждая слухи о том, что это обновленная модель того же телефона Redmi. Просматривая онлайн-сообщение, китайский бренд подтвердил, что POCO M6 4G поступит в трех цветовых вариантах: черном, фиолетовом и белом.

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Кроме того, дизайн подтверждает наличие на задней панели 108-мегапиксельной основной камеры, что весьма примечательно для бюджетного телефона. В сообщении показано, что POCO M6 4G поставляется в двух конфигурациях памяти: 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ и вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Ранняя цена модели с 6 ГБ ОЗУ составляет 129 долларов, а вариант с 8 ГБ — 149 долларов.

Что касается других характеристик, то POCO M6 4G будет оснащен аналогичным оборудованием, что и Redmi 13 4G. Напомню, что он оснащен крупной 6,79-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. За работу смартфона отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99 Ultra. На задней панели установлена двойная камера на 108+2 Мп, а на передней — 13-мегапиксельная селфи-камера.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5030 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Другие функции включают степень защиты от воды и пыли IP53, беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5, поддержка двух SIM-карт, FM-радио и GPS. Стоит отметить, что на данный момент это лишь предположения, поэтому пока относиться к информации стоит с долей скептицизма.