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Глобальный запуск POCO M6 4G по цене от 129 долларов запланирован на 11 июня
Ожидается, что смартфон будет бюджетным устройством.

 POCO только что объявила официальную дату запуска модели POCO M6 4G на глобальном рынке. Этот предстоящий бюджетный смартфон будет выпущен на следующей неделе, и бренд также сообщил о ценах для первых покупателей.

 Согласно официальному сообщению, POCO M6 4G будет выпущен во всем мире 11 июня 2024 года. Устройство должно быть очень похоже на Redmi 13 4G с точки зрения дизайна, подтверждая слухи о том, что это обновленная модель того же телефона Redmi. Просматривая онлайн-сообщение, китайский бренд подтвердил, что POCO M6 4G поступит в трех цветовых вариантах: черном, фиолетовом и белом.

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 Кроме того, дизайн подтверждает наличие на задней панели 108-мегапиксельной основной камеры, что весьма примечательно для бюджетного телефона. В сообщении показано, что POCO M6 4G поставляется в двух конфигурациях памяти: 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ и вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Ранняя цена модели с 6 ГБ ОЗУ составляет 129 долларов, а вариант с 8 ГБ — 149 долларов.

 Что касается других характеристик, то POCO M6 4G будет оснащен аналогичным оборудованием, что и Redmi 13 4G. Напомню, что он оснащен крупной 6,79-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. За работу смартфона отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99 Ultra. На задней панели установлена двойная камера на 108+2 Мп, а на передней — 13-мегапиксельная селфи-камера.

 За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5030 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Другие функции включают степень защиты от воды и пыли IP53, беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5, поддержка двух SIM-карт, FM-радио и GPS. Стоит отметить, что на данный момент это лишь предположения, поэтому пока относиться к информации стоит с долей скептицизма.

#смартфоны #mediatek #poco #смартфоны poco #helio g99 #mediatek helio g99 #poco m6 4g
Источник: gizmochina.com
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