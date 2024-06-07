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На Computex появился прототип ноутбука с процессором Ryzen AI 100
Данный факт говорит о том, что AMD переименовала серию Ryzen AI 100 в Ryzen AI 300 в самый последний момент и производители просто не успели изменить их название в своих устройствах

 В сети уже некоторое время ходили слухи о линейке процессоров AMD Strix Point, в которых утверждалось, что она выйдет под названием Ryzen AI 100. Однако на выставке Computex 2024 компания официально представила процессоры следующего поколения совершенно под неожиданным обозначением - Ryzen AI 300. Это говорит о том, что AMD внесла изменения в номенклатуру в самый последний момент, и теперь это было подтверждено появлением прототипа ноутбука на Computex.

 Что еще интереснее, этот прототип ноутбука также подтверждает, что AMD в последнюю минуту внесла изменения и в название встроенной графики. Компания официально выпустила Ryzen AI 9 HX 370 с Radeon 890M с 16 вычислительными блоками (CU), а модель Ryzen AI 9 365 получила графику Radeon 880M с 12 CU.

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 Однако прототип ноутбука, замеченный на Computex, оснащен процессором с названием Ryzen AI 9 HX 170 с GPU Radeon 880M, а вариант с Ryzen AI 9 165 — с Radeon 870M. Согласно официальной информации о запуске, последнего iGPU не существует. Это доказывает, что компания также его переименовала.

 Таким образом, получается, что AMD Ryzen AI 9 HX 170 был заменен на Ryzen AI 9 HX 370, а Ryzen AI 9 165 был переименован в Ryzen AI 9 365. Что касается iGPU, то компания изменила название Radeon 880M на 890М и Radeon 870М на Radeon 880М. Это изменение, произошедшее в последнюю минуту, могло привести к тому, что компании переделали свои маркетинговые материалы для Computex.

 Тем не менее, хотя AMD анонсировала Strix Point на выставке Computex, устройства с этими процессорами не стоит ожидать в ближайшее время, так как они еще не имеют точной даты выпуска. Однако вскоре можно ожидать, как компании объявят о доступности и ценах своих новых мобильных компьютеров на базе серии процессоров Ryzen AI 300.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen ai 100 #ryzen ai 9 hx 170 #ryzen ai 300 #ryzen ai 9 hx 370
Источник: notebookcheck.net
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