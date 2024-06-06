Новый Samsung Odyssey G8 имеет разрешение 4K и частоту 240 Гц поддерживая масштабирование с использованием искусственного интеллекта.

После первой презентации своих мониторов Odyssey на выставке CES в начале этого года компания Samsung объявила, что Odyssey OLED G8 (модель G80SD) доступен для предварительного заказа за 1299 долларов.

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Samsung заявляет, что G80SD является ее первым игровым монитором с искусственным интеллектом. Он оснащен тем же процессором NQ8 AI Gen3, что и телевизор Neo QLED 8K 2024 года, позволяя масштабировать контент и игры почти до разрешения 4K при запуске через встроенные в монитор приложения Smart TV и Gaming Hub.

Samsung также обновила систему охлаждения монитора, чтобы решить некоторые стандартные проблемы, связанные с выгоранием OLED. Добавление запатентованной пульсирующей тепловой трубки означает, что монитор в пять раз более эффективно рассеивает тепло, чем ранее использовавшийся метод графитовой подложки. Монитор также способен обнаруживать статические элементы изображения, такие как панели задач или проекционные дисплеи в играх, и автоматически уменьшать их яркость.

Новый G8, основанный на технологии Samsung QD-OLED третьего поколения, предлагает разрешение 3840 x 2160 пикселей на плоском дисплее, частоту обновления до 240 Гц и пиковую яркость 250 нит. Также монитор получил поддержку FreeSync Premium Pro и совместимость с технологией G-Sync.

Кроме того, для предварительного заказа стал доступен монитор Samsung G6. Эта модель, скорее всего, понравится поклонникам киберспортивных игр и профессиональным геймерам, которые предпочитают мониторы меньшего размера, жертвуя при этом разрешением 4K, ради более высокой частоты обновления. Данный монитор предлагает разрешение 2560 x 1440 на плоском 27-дюймовом OLED-экране и максимальную частоту обновления 360 Гц. Монитор стоит 899 долларов и имеет ту же технологию охлаждения, яркость 250 нит и поддержку FreeSync Premium, что и G8.

Так как обе модели оснащены панелями OLED, то они обещают молниеносное время отклика GTG — 0,03 мс. Они также оснащены двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и тремя USB 3.0.

Кроме того, стоит отметить трехлетнюю гарантию OLED Safeguard+.