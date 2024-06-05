Прототип портативного устройства ADATA XPG NIA представлен на выставке Computex

В этом году выставка Computex заполнена игровыми портативными устройствами. Компании демонстрируют свои новые прототипы и устройства, которые вскоре появятся на прилавках магазинов. Среди новичков рынка — ZOTAC, разработавшая свое первое устройство с экраном AMOLED, и ADATA, работающая над своей системой, все еще находящейся в активной разработке.

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XPG NIA может стать одним из самых интересных устройств, учитывая его совершенно уникальные дизайнерские решения, такие как подъемный/наклоняемый экран. Насколько это действительно необходимо на портативном компьютере, нельзя судить по фотографии, но нам уже доводилось видеть подобные устройства со сдвижным экраном, открывающим полноценную физическую клавиатуру. Клавиатуры на этом устройстве нет, так что это просто удобная конструкция для более комфортного игрового процесса.

Однако эта система так интересна даже не поэтому. Судя по всему, консоль будет оснащена памятью LPCAMM2, которую также производит ADATA. Этот тип памяти сочетает в себе преимущества высокоскоростной памяти LPDDR5X с тем фактом, что ее можно удалить или обновить по выбору пользователя. Это означает, что можно купить самую дешевую версию системы, а затем при необходимости обновить память, причем это даже не обязательно должна быть память производства ADATA, поскольку LPCAMM является стандартом JEDEC.

Еще одна причина, по которой это может быть интересно, заключается в том, что портативная консоль будет оснащена гибридным процессором AMD Ryzen на базе кристалла Phoenix. XPG пока не подтверждает APU, но это будет либо Ryzen 7 8840U, либо Ryzen Z1 Extreme. В одном сообщении даже упоминалось, что это может быть новейший чип Ryzen Al 300.

Настоящая причина, по которой XPG NIA окажет значительное влияние — это его разумная цена. В отличие от других компаний, таких как ZOTAC, которые часто устанавливают высокие цены на новые устройства, ADATA поддерживает конкурентоспособную стоимость карманных компьютеров NIA, зная, что APU AMD следующего поколения уже не за горами. По словам HardwareBusters, ADATA пообещала цену, близкую к 500 долларам, однако, есть другие сообщения, что XPG будет нацелена на цену несколько ниже 600 долларов.

Огорчить может лишь дата выпуска, которая намечена на начало 2025 года, возможно, приуроченная к CES.