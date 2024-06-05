Новая утечка информации о грядущем флагмане Qualcomm раскрывает тактовую частоту чипсета и производительность мобильного процессора.

Ожидается, что компания Qualcomm выпустит новую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 4 в октябре. Подробности о производительности чипсета постепенно раскрывались в течение последних нескольких месяцев, и последняя утечка демонстрирует результаты тестов.

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Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, последняя версия Qualcomm прототипа Snapdragon 8 Gen 4 имеет основное ядро с тактовой частотой 4,2 ГГц. Источник информации подтверждает тот факт, что рассматриваемое ядро является специальным, вероятно, ядром Oryon, и обеспечивает одноядерный результат около 3000 баллов, предположительно в тесте Geekbench 6. Кроме того, есть данные, что чипсет набирает около 10000 баллов в многоядерном тесте.

Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 текущего поколения имеет основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,3 ГГц и средние баллы около 2200 и 7000 в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Эти числа показывают потенциальное увеличение производительности процессора на 30% для прототипа Snapdragon 8 Gen 4.

Учитывая разрекламированные частоты ядра, пользователи сети выразили обеспокоенность по поводу потенциального энергопотребления и показателей нагрева чипсета, проводя сравнения с Snapdragon 888 — флагманским чипсетом Qualcomm, выпущенным в конце 2020 года, который имел серьезные проблемы с эффективностью и температурой. Однако, по данным Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4 вряд ли будет похож на Snapdragon 888, поскольку в его основе лежит современный 3-нм техпроцесс TSMC.



