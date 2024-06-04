Lunar Lake предназначены для ПК с искусственным интеллектом, а процессоры Sierra Forest для серверов

Intel анонсировала свои потребительские процессоры для ноутбуков и серверов следующего поколения на выставке Computex 2024. Новые мобильные чипы под кодовым названием Lunar Lake представляют собой модернизацию Meteor Lake и, как ожидается, в ближайшем будущем станут основой множества тонких и легких ПК с искусственным интеллектом. Между тем, процессоры Sierra Forest предназначены для масштабируемых рабочих нагрузок с высокой плотностью размещения в центрах обработки данных.

По данным Intel, процессоры Lunar Lake будут предлагать ряд преимуществ по сравнению с Meteor Lake, включая более высокую энергоэффективность, четырехкратное увеличение обработки NPU и повышение производительности графического процессора Arc на 50 процентов благодаря использованию графической архитектуры Battlemage следующего поколения. Новые процессоры также будут иметь встроенную память для более быстрого доступа к ней. Сообщается, что чипы обеспечивают прирост IPC до 68 процентов для эффективных ядер и до 16 процентов прироста IPC для производительных ядер.

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Lunar Lake является первой линейкой процессоров Intel со встроенными NPU с производительностью искусственного интеллекта не менее 40 TOPS и до 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5X, соответствующая спецификациям Microsoft Copilot+ для ПК. Он будет оснащен ядрами Lion Cove и Skymont, архитектурой графического процессора Xe2 и архитектурой нейронного процессора NPU 4 для более быстрой обработки ИИ.

По словам Intel, новые процессоры предложат огромный скачок в мощности обработки графики и искусственного интеллекта, обеспечивая до 40 процентов меньшую мощность и в 3 раза большую вычислительную производительность ИИ по сравнению с их предшественниками. На данный момент Intel представила только 8-ядерные чипы с четырьмя производительными и 4 эффективными ядрами.

Интересно, что кристаллы Lunar Lake будут создаваться не Intel, а TSMC, используя сочетание своих технологических процессов N3B и N6.

Помимо Lunar Lake, Intel также анонсировала новые серверные процессоры Xeon 6 из семейства Sierra Forest. Есть информация, что эти процессоры основаны на открытой экосистеме с открытым программным обеспечением и открытыми платформами. Они будут включать в себя модели с производительными и эффективными ядрами для удовлетворения различных требований к рабочим нагрузкам.

Чипы только с эффективными ядрами разработаны специально для веб-приложений и микросервисов, баз данных и аналитики, инфраструктуры и систем хранения данных, сетей и периферийных приложений. Intel заявляет о повышении производительности до 4,2 раза в вышеупомянутых рабочих нагрузках.

На момент запуска линейка Xeon 6700E будет включать в общей сложности 7 моделей с числом ядер от 64 до 144. Они будут работать на тактовой частоте до 3,2 ГГц, предлагать до 108 МБ кэш-памяти L3 и иметь максимальный TDP до 330 Вт. Новые чипы будут поддерживать до 8 каналов памяти DDR5-6400, до 88 линий PCIe Gen 5.0 и 4 канала UPI 2.0 с пропускной способностью 24 ГТ/с.