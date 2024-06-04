Новинка является отличной игровой моделью и произведен совместно с компанией Noctua.

На выставочной площадке Computex 2024 незадолго до официального начала мероприятия был замечен новый блок питания Seasonic. Судя по всему, компания собирается выпустить новый блок питания в необычной коричневой цветовой гамме. Этот дизайн, безусловно, является визитной карточкой продукции Noctua, и обе компании совместно представили блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition.

Оригинальный блок питания PRIME мощностью 1600 Вт оснащен 135-мм вентилятором, но в версии Noctua используется вентилятор меньшего размера NF-A12x25, известный своим высоким качеством и низким уровнем шума. Блок питания также оснащен оптимизированной решеткой вентилятора и должен работать на 8–10 дБ тише, чем исходная версия блока питания.

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Блок питания имеет полупассивный режим работы, что означает, отключенное состояние вентилятора до тех пор, пока система не достигнет 50% нагрузки или пока температура окружающей среды не достигнет 25°C. Это обеспечивает практически бесшумную работу при небольших нагрузках, при этом скорость вентилятора возрастает плавно по мере увеличения требований к мощности системы.

Также блок питания соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и оснащен разъемом 12V-2x6 для видеокарт высокого класса. Кроме того, полностью модульная конструкция с кабелями в стиле Noctua делает сборку аккуратной без необходимости прятать незадействованные в системе кабели. Обладая эффективностью 94% при нагрузке 50%, этот блок питания сертифицирован как 80 PLUS Titanium, так и Cybernetics ETA Titanium, что делает его одним из наиболее эффективных вариантов на рынке. Ожидается, что блок питания появится на прилавках в четвертом квартале 2024 года.