Обновленная ROG Ally X получила больший объем памяти, улучшенную батарею и другие изменения

После нескольких месяцев спекуляций компания Asus наконец представила ROG Ally X на выставке Computex 2024. Хотя версия X не является полноценным обновлением оригинальной Ally, она содержит несколько улучшений, которые делают ее еще более привлекательным вариантом для игр на портативных ПК.

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Процессор Ryzen Z1 Extreme, на котором работает портативный компьютер, остался прежним, но теперь он установлен на новой материнской плате, поддерживающей полноценные твердотельные накопители 2280, а также двусторонние накопители.

Asus также удвоила объем хранилища в базовом варианте до 1 ТБ. Объем оперативной памяти был увеличен до 24 ГБ DDR5-7500, из которых 8 ГБ выделено для встроенного графического процессора Z1 Extreme.

Более того, консоль ROG Ally X теперь оснащена аккумулятором емкостью 80 Wh, что вдвое больше, чем у оригинального Ally. Asus также решила проблемы с температурой, установив более крупные тепловые трубки и более тихие вентиляторы. Это в свою очередь влияет на производительность, поскольку в режиме производительности теперь потребляется 17 Вт вместо 15 Вт, а в бесшумном режиме мощность увеличена с 10 Вт до 13 Вт.

С точки зрения дизайна ROG Ally X сохранил черный цвет, но получил некоторые улучшения в расположении элементов управления. D-pad был улучшен, джойстики переработаны для большей долговечности и срока службы в пять миллионов циклов по сравнению с двумя миллионами у Steam Deck, а кнопка макроса на задней панели теперь меньше и более незаметна.

Одним из заметных изменений является удаление порта XGM и его замена вторым портом USB Type-C. Один из этих портов совместим с Thunderbolt, что позволяет пользователям подключать внешний графический процессор для еще более требовательных игр.

Дисплей остался таким же, как и у оригинального Ally: 7-дюймовая панель с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц.

ROG Ally X в настоящее время доступен для предварительного заказа по цене от 799 долларов, а доставка начнется 22 июля.