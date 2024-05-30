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Arm представила новые ядра Cortex-X925 и Cortex-A725
Кроме того, компания Arm представила 14-ядерный графический процессор Immortalis-G925.

 Компания Arm анонсировала два новых процессорных ядра для процессоров флагманских смартфонов. Поскольку Qualcomm переходит на собственные ядра Nuvia, их можно будет найти в высокопроизводительных чипах от MediaTek и Samsung. Ядро, ранее известное как Cortex-X5, теперь переименовано в Cortex-X925. С другой стороны, Cortex-A725 приходит на смену прошлогоднему Cortex-A720. На этот раз новых эффективных ядер, похоже, не будет, но ядро Cortex-A520 будет на 15% более энергоэффективно, чем прошлое.

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 Arm утверждает, что ядра Cortex-X925 обеспечивают улучшение однопоточной производительности до 36%, согласно данным Geekbench. Ядра построены на новой архитектуре Arm v9.2, которая разработана для искусственного интеллекта и обеспечивает двузначный прирост IPC. В результате ядро на 41% быстрее, чем Cortex-X4 в Llama Q4. Также ядру ЦП может быть выделено до 3 МБ кэша L2. Аналогично, Cortex-A725 на 35% более энергоэффективен по сравнению с Cortex-A720. Общие улучшения включают увеличение скорости просмотра на 23%, дополнительную производительность в играх на 25% и экономию энергии на 10% при просмотре видео.

 Компания Arm также представила новый 14-ядерный графический процессор наряду с новыми ядрами ЦП - Immortalis-G925. Он обеспечивает повышение производительности на 37% и улучшение качества трассировки лучей на 52%. Теперь разработчики могут использовать Lumen Unreal Engine, чтобы расширить границы визуализации на мобильных платформах. Поможет ли это Immortalis-G925 противостоять Adreno 830 или Xclipse 950, покажет время.


#samsung #процессоры #qualcomm #arm #mediatek #процессоры arm #cortex-x5 #cortex-a725 #cortex-x925
Источник: notebookcheck.net
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Arm представляет процессорные ядра Cortex следующего поколения и GPU Immortalis для 3-нм чипов
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