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Vivo X200 станет первым смартфоном с чипсетом Dimensity 9400
Текущий флагман Vivo также стал первым, получившим чипсет Dimensity 9300

 Не прошло и месяца с тех пор, как Vivo выпустила свои новые смартфоны серии X100, а слухи о следующей флагманской линейке Vivo X200, уже попали в заголовки новостей профильных СМИ.

 Сегодня довольно известный инсайдер Smart Pikachu сообщил, что серия Vivo X200 будет первой, которая дебютирует с чипсетом MediaTek Dimensity 9400. Напомню, что бренд Vivo также первым представил чипсет Dimensity 9300 в моделях X100 и X100 Pro, а также новый чип Dimensity 9300 Plus в смартфонах X100s и X100s Pro.

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 Прошлогодние слухи предполагают, что Vivo сыграет решающую роль в разработке следующего флагмана Dimensity 9400 от MediaTek. Поэтому вполне уместно, что предстоящая серия Vivo X200 продолжит данную тенденцию и выпустит первой смартфоны с флагманской Sоднокристальной системой MediaTek.

 Конкурируя с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, Dimensity 9400 будет оснащен флагманским суперядром Cortex-X5. Хотя чип еще не появился на платформах тестирования, есть информация, что Dimensity 9400 получит лучшую производительность IPC, чем Snapdragon 8 Gen 4.

 Кроме того, инсайдер упомянул, что в телефонах Vivo X200 не будет модели линейки S, а это означает отсутствие преемников X100s и X100s Pro.

 Информатор не стал вдаваться в другие параметры телефона, но утечка, произошедшая ранее на этой неделе, показала, что телефоны Vivo X200 будут выпущены в октябре. Ожидается, что в том же месяце будет представлен конкурент в лице Oppo Find X8, который, по слухам, также будет использовать процессор Dimensity 9400. В том же месяце Xiaomi выпустит своего конкурента Xiaomi 15, но на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4.

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Источник: gizmochina.com
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