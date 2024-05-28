Флагманская линейка изначально получит 8 плат, а доступная серия B860 будет представлена четырьмя моделями

Хотя выпуск процессоров Arrow Lake-S запланирован на четвертый квартал, такие компании, как MSI, которые работают над своей новой серией материнских плат, уже готовят целую линейку для новой платформы. Первоначальная линейка материнских плат компании появилась в сети благодаря отчету о сертификации, показывающему, что MSI имеет в разработке как минимум восемь материнских плат с флагманским чипсетом Z890 и четыре материнские платы на чипсете B860.

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Модельный ряд, как всегда, начинается с материнских плат премиум-класса MEG Godlike и Ace, но также будет модель премиум-класса Unify-X, предназначенная для разгона, которой не было в серии Z790. Как и ожидалось, также будут представлены модели MPG EDGE и Carbon, первая из которых будет выполнена в формате Mini-ITX. На данный момент есть информация только о двух платах начального уровня - это модели MAG Tomahawk и PRO, которые обычно занимают нижний сегмент.

• MEG Z890 GODLIKE

• МЕГ Z890 АСЕ

• MEG Z890 UNIFY-X

• MPG Z890 CARBON WIFI

• MPG Z890 EDGE TI WIFI

• MPG Z8901 EDGE TI WIFI

• MAG Z890 TOMAHAWK WIFI

• PRO Z890-P WI-FI

В настоящее время в состав материнских плат MSI B860 входят четыре платы: две модели MPG и две модели MAG. В их число входят платы в форм-факторе Mini-ITX и Micro-ATX. Что интересно, последняя не указана в линейке Z890.

• MPG B860M EDGE TI WIFI

• MPG B8601 EDGE WIFI

• MAG B860 TOMAHAWK WIFI

• MAG B860M MORTAR WIFI

Intel объявила, что серия Arrow Lake выйдет в четвертом квартале. Компания не уточнила, относится ли это к серии мобильных или настольных процессоров, или к обеим сразу. Однако сокет LGA-1851 должен был появиться в прошлом году вместе с серией Meteor Lake-S, но её выпуск был отменен.