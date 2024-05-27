Новинка получила 27-дюймовый дисплей с необычным сочетанием разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц

Gigabyte анонсировала монитор AORUS FO27Q2 вскоре после выпуска одноименного AORUS FO27Q3. Как и AORUS FO27Q3 до него, AORUS FO27Q2 имеет размер 27 дюймов и основан на панели QD-OLED на базе дисплея Samsung с разрешением 2560 x 1440 пикселей (1440p/2,5K).

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Однако с таким разрешением монитор имеет частоту обновления 240 Гц, а не 360 Гц, как в AORUS FO27Q3 и других его современниках с технологией QD-OLED третьего поколения. Насколько можно судить, AORUS FO27Q2 является первым примером новой 27-дюймовой панели QD-OLED с разрешением 1440p/240 Гц. К сожалению, Gigabyte не предоставляет достаточно подробностей, чтобы определить, имеет ли эта панель технологии Pico-Inkjet и Quantum Enhancer, присутствующие на существующих панелях QD-OLED третьего поколения.

Вместо этого Gigabyte отмечает, что AORUS FO27Q2 также может похвастаться временем отклика GtG в 0,03 мс, 99% охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 250 нит полной панели или 1000 нит при просмотре HDR-контента (APL 3%). Кроме того, панель откалибрована на заводе для обеспечения отклонения Delta E менее 2, дополняя сертификаты VESA DisplayHDR True Black 400 и VESA Certified ClearMR 13000. Регулируемая подставка обеспечивает ряд эргономичную настройку высоты до 130 мм, вращение от 0° до 90°, поворот на ±20° и наклон от -5° до 20°.

В качестве альтернативы штатной подставке монитор имеет крепление VESA размером 100 x 100 мм для использования подставки стороннего производителя. Кроме того, Gigabyte оснастила монитор парой динамиков мощностью 5 Вт, KVM-переключателем и следующими портами:

Разъем для наушников 3,5 мм;

Разъем для микрофона 3,5 мм;

1x DisplayPort 1.4;

2x HDMI 2.1;

2 порта USB 3.2 типа A;

1 входной порт USB 3.2 типа A;

1 порт USB Type-C.

Что касается даты выпуска и цена, то пока эта информация остаётся неизвестной.