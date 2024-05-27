Данная карта практически идентична предыдущей модели PURE White, но имеет другой цвет, а также получила заводской разгон на 45 МГц

В октябре 2023 года компания AMD выпустила две новые видеокарты Radeon RX на базе архитектуры RDNA2. Этот шаг был достаточно интересен, поскольку AMD уже имела на рынке видеокарту среднего класса в виде RX 7600, а более производительная карта RX 7700 XT была выпущена всего за два месяца до этого. Однако новая Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition), как следует из названия, была ориентирована восном только на китайский рынок и официально не выпускалась в других регионах мира.

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Компания Sapphire активно продвигала эти видеокарты. Напомним, что существуют версии этой модели видеокарт на 12 и 10 ГБ, но это не просто модификации памяти. Модель на 10 ГБ на самом деле имеет меньше ядер (2304 против 2560) и меньшую мощность платы (170 Вт против 230 Вт). Это, конечно, оказывает заметное влияние на итоговую производительность видеокарты.

Sapphire представила целых пять моделей RX 6750 GRE с объемом 12 ГБ и три варианта по 10 ГБ памяти. Только что выпущенная модель RX 6750 GRE 10 ГБ под названием PURE Starry Sky расширяет эту линейку видеокарт в общей сложности до 9 моделей. Как следует из названия, это новая версия карты PURE White, вышедшей буквально несколько недель назад. Starry Sky использует серую цветовую гамму, а также предлагает небольшой разгон.

По официальным данным, видеокарта RX 6750 GRE 10GB PURE Starry Sky разогнана на заводе до 2495 МГц, что на 45 МГц выше официальных спецификаций AMD. Это те же частоты, что и в моделях PURE White и POLAR.

Цена PURE Starry Sky в Китае составляет 2099 юаней, что на 120 юаней меньше официальной рекомендованной розничной цены. По текущему курсу стоимость модели равна 330 долларам. На данный момент не ясно, будет ли новинка представлена на других рынках.