Официальный и подробный анонс модели ожидается на Computex

В честь 10-летия бренда AORUS компания объявила, что представит на мероприятии Computex 2024 материнскую плату следующего поколения. Однако на тизерном изображении не указана марка или тип сокета, что оставляет место для предположений о том, будет ли это плата для платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 9000 или для платформы Intel с сокетом LGA-1851 с процессорами Intel Core Ultra 200.

Однако, если рассмотреть недавнюю утечку, то станет ясно, что тизер, скорее всего, относится к материнской плате Intel Z890.

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Несколько дней назад стало известно, что Gigabyte готовит новую серию материнских плат под названием AI TOP. Ожидается, что эти материнские платы будут выпущены с чипсетом Intel Z890 и будут доступны в моделях AORUS XTREME и AORUS Master.

Объединив эту информацию с тизером AORUS, становится ясно, что предстоящий анонс на Computex 2024, скорее всего, будет сосредоточен именно на новой серии AI TOP с чипсетом Intel Z890.

• GIGABYTE Z890 AORUS XTREME AI TOP;

• GIGABYTE Z890 AORUS MASTER AI TOP;

• GIGABYTE Z890 AI TOP;

• GIGABYTE Z890 AORUS MASTER;

• GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE;

• GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7;

• GIGABYTE Z890 AORUS ELITE AX;

• GIGABYTE Z890 AORUS ELITE X ICE.

Судя по физическому сходству с линейкой Z790, дизайн материнской платы, похоже, соответствует модели AORUS XTREME. Поэтому вполне вероятно, что в данном случае рассматривается именно версия Z890. Это согласуется с предыдущими утечками и предполагает, что плата AORUS XTREME Z890 войдет в первую линейку моделей для процессоров Arrow Lake-S следующего поколения.